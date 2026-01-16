Štát si všetky potrebné údaje overuje sám prostredníctvom dostupných registrov a evidencií.
Domácnosti, ktoré majú nárok na adresnú energopomoc, nemusia podávať žiadnu žiadosť ani predkladať doklady. Celý proces prebieha automaticky. Štát si potrebné údaje overuje sám prostredníctvom existujúcich registrov a evidencií.
Ak domácnosť splní stanovené podmienky, energopomoc jej bude priznaná bez akejkoľvek administratívnej záťaže zo strany občanov.
V januári 2026 štát vyplatí jednu štvrtinu hodnoty energopoukážky hneď a zvyšok po prehodnotení, aby vedel rýchlejšie upraviť pomoc podľa potreby.
Energopoukážka je nástroj adresnej energopomoci, ktorý má domácnostiam kompenzovať časť nákladov na energie tak, aby pomoc zodpovedala skutočným cenám a spotrebe v danom období.
Úprava výplaty v dvoch krokoch (štvrtina v januári 2026 a zvyšok po prehodnotení) umožní vláde promptnejšie reagovať na zmeny cien alebo spotreby bez toho, aby neskôr dochádzalo k preplácaniu alebo nedostatočnej kompenzácii. ÚRSO ako regulátor zostáva zdrojom maximálnych cien a referenčných údajov, ktoré štát využije pri výpočte a kontrole adresnej pomoci.