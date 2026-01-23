Sneh sa však neudrží dlho.
V nadchádzajúcich hodinách čaká Slovensko posledné sneženie, ktoré môže priniesť až 10 cm snehu. Najviac snehu bude v Košickom kraji a na východe Banskobystrického kraja, kde môže napadnúť 5 až 10 cm snehu. V Prešovskom kraji má byť okolo 5 cm snehu a v Žilinskom kraji maximálne 5 cm. Západná časť Slovenska zostane prevažne bez snehu, informuje iMeteo.
Večerné sneženie sa začne na juhu a postupne zasiahne stredné a východné Slovensko. V Košickom kraji môže intenzita sneženia presiahnuť 1 cm za hodinu, pričom nočné teploty pod nulou umožnia budovanie snehovej pokrývky.
V sobotu ráno (24. január) sa však situácia zmení. Teplejší vzduch z juhu spôsobí, že sneh sa postupne zmení na dážď, najskôr na Východoslovenskej nížine a neskôr aj na celom východe Slovenska. Večer môžeme očakávať aj dážď.