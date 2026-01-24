Po trojročnej pauze budú mať žiaci znovu polročné prázdniny.
Obnovené jednodňové polročné prázdniny urobia aspoň pomyselnú pauzu medzi dvomi obdobiami. Už ako rituál zohrávajú dôležitú rolu, tvrdí riaditeľ občianskeho združenia IPčko a psychológ Marek Madro. Ich zavedenie považuje za užitočné. Žiakov a študentov čakajú v pondelok 2. februára. Do školy sa vrátia v utorok 3. februára.
Viacerí školáci môžu v období pred odovzdávaním polročných vysvedčení pociťovať tlak na výkon. „Oni majú pocit, že nesmú zlyhať. Je to niekedy až tak neprirodzené, až tak veľké, že pre tých mladých ľudí je vysvedčenie alebo očakávanie od rodičov alebo od učiteľov tak zásadné, že majú pocit, že je neprekonateľná predstava dospelých okolo, a to vytvára neprirodzený tlak,“ podotkol Madro. V posledných rokoch podľa neho tlak popisujú oveľa intenzívnejšie. To aj pri ďalších rizikových obdobiach, ako sú napríklad maturity či štátnice.
Polročné prázdniny boli od 30. mája 2022 vypustené z jednotlivých druhov školských prázdnin. Žiaci a študenti ich teda neabsolvovali v školských rokoch 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025. Opodstatnenosť polročných prázdnin ukázala podľa ministerstva školstva aplikačná prax.