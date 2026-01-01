Žiaci budú mať počas roka viac voľna.
Ministerstvo školstva zverejnilo termíny školských prázdnin na rok 2026. Žiaci si počas školského roka oddýchnu viackrát.
Prvé voľno budú jednodňové polročné prázdniny, a to 2. februára. Tie boli v minulosti zrušené, no minister školstva Tomáš Drucker podpísal vyhlášku, ktorá ich žiakom vrátila.
Jarné prázdniny sa líšia podľa regiónov. Na západe budú od 16. do 20. februára, na strednom Slovensku od 23. do 27. februára a na východe od 2. do 6. marca. Veľkonočné prázdniny sú naplánované na 2. – 7. apríla a letné prázdniny potrvajú od 1. júla do 31. augusta. Jesenné voľno bude od 29. do 30. októbra a tradičné vianočné prázdniny v decembri žiakov čakajú od 23. decembra do 8. januára.
Školské prázdniny v roku 2026:
|Polročné
|2. február
|Jarné
|Západ (Bratislava, Nitra, Trnava) - 16. februára - 20. februára
Stred (Banská Bystrica, Žilina, Trenčín) - 23. februára - 27. februára
Východ (Košice, Prešov, Poprad) - 2. marca - 6. marca
|Veľkonočné prázdniny
|2. apríla - 7. apríl
|Letné prázdniny
|1. júla - 31. augusta
|Jesenné prázdniny
|29. októbra - 30. októbra
|Vianočné prázdniny
|23. decembra - 8. januára (2027)
