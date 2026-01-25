Hlavné témy
Valentina Mihely
dnes 25. januára 2026 o 14:40
Čas čítania 2:02

Agenti ICE zastrelili ďalšieho človeka. Zdravotníka zasiahli niekoľkými ranami, podľa svedkov bol neozbrojený

Biely dom uviedol, že Pretti bol ozbrojený a hrozilo, že agentov zmasakruje. To však spochybňujú dvaja svedkovia pod prísahou.

Tridsaťsedemročný zdravotník z jednotky intenzívnej starostlivosti Alex Pretti bol zasiahnutý asi desiatimi výstrelmi potom, čo sa snažil pomôcť žene, ktorú agent ICE zrazil na zem. V Minneapolise naďalej prebiehajú protesty.

Na niekoľkých videách natočených z rôznych uhlov je vidieť, ako agent pri protestoch zhodil ženu na zem. Alex Pretti medzi nich vstupuje a zdvíha otvorenú dlaň, aby medzi agentom a ženou vytvoril priestor. Agent ho zasiahne chemickým sprejom.

Pretti sa snaží ženu zdvihnúť a odtiahnuť preč. Vtedy ho traja agenti zrazia na zem a začínajú ho biť. Potom sa k nim pridajú ďalší dvaja agenti a skupinovo ho bijú a kopú. Pretti sa snaží postaviť, na čo sa ozýva desať výstrelov a on bezvládne padá na zem. O incidente informujú stanice CNN a NBC News.

Žaloba proti úprave dôkazov

Biely dom uviedol, že Pretti bol ozbrojený a hrozilo, že agentov zmasakruje. To však spochybňujú dvaja svedkovia pod prísahou aj videá, na ktorých je zjavné, že Pretti držal v ruke mobilný telefón. 

 

The Guardian uvádza, že jednou svedkyňou je žena, ktorá natočila najzreteľnejšie video zabitia, druhým je lekár, ktorý žije blízko a uviedol, že mu federálny agent bezprostredne po streľbe zakázal pomôcť postrelenému Prettimu. Agenti mu však neposkytovali prvú pomoc. Potom, čo sa ich lekár presvedčil, aby ho pustili k obeti, Pretti už nemal pulz. Mal vraj minimálne tri rany v chrbte, jednu v krku a jednu vľavo v hrudníku.

Výpovede svedkov sú súčasťou žaloby, ktorú podala hlavná právna zástupkyňa štátu Minnesota u Najvyššieho súdu USA Liz Kramer, na administratívu Donalda Trumpa, v snahe zamedziť ničeniu alebo úprave dôkazov. Federálny sudca Eric Tostrud v nadväznosti na žalobu vydal dočasný súdny zákaz, ktorý zakazuje federálnym obhajcom, vrátane ministerstva vnútornej bezpečnosti a federálnych imigračných agentúr, akokoľvek upravovať alebo ničiť dôkazy spojené s prípadom. Biely dom v minulosti upravoval napríklad fotografie z protestov zverejnené na svojich oficiálnych sociálnych sieťach.

Biely dom má vlastnú verziu udalostí

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti vo svojom vyhlásení uviedlo, že agenti vykonávali cielenú operáciu, pričom sa k nim priblížil ozbrojený obyvateľ Minneapolis. Ministerstvo uviedlo, že muž bol zastrelený potom, čo sa násilne bránil odzbrojeniu. Pre to však neposkytlo žiadne dôkazy, ako uvádza NBC News. Úrady odmietli poskytnúť novinárom informácie, či mali agenti na sebe osobné kamery.

Agent, ktorý Prettiho zastrelil, sa vraj bál o svoj život a životy ostatných kolegov, a preto vystrelil obranné výstrely. Veliteľ pohraničnej stráže Gregory Bovino povedal, že agent, ktorý strieľal, bol členom pohraničnej stráže osem rokov a mal rozsiahly tréning.

Protesty v Minneapolis nasledujú po zastrelení Renee Nicole Good na začiatku mesiaca agentmi protiimigračnej a colnej jednotky ICE. Federálni agenti z tejto jednotky vykonávajú v Minneapolis masové razie proti imigrantom. Počas nich niekoľkokrát cielili aj na legálnych imigrantov. Tých potom posielajú do špeciálnych detenčných centier.

ICE STŘELBA
Zdroj: TASR/AP
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zahraničie
