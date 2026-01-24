Od roku 2026 štát ruší doterajšie pravidlo, podľa ktorého ste odvody platili až po prekročení určitého zárobku.
Od roku 2026 mení štát pravidlá pre tisíce živnostníkov. Najzásadnejšia zmena ruší doterajší systém, v ktorom povinnosť platiť odvody závisela od výšky príjmu v predchádzajúcom roku.
Povinné sociálne poistenie vznikne po novom automaticky každému podnikateľovi. Štát stanovil pevnú lehotu. Platiť začnete od prvého dňa šiesteho mesiaca po tom, ako získate oprávnenie na podnikanie. Systém tak už nebude skúmať, či ste presiahli stanovenú hranicu príjmov. Poistenie ukončíte rovnako priamočiaro – zrušíte samotné oprávnenie, alebo podáte čestné vyhlásenie o ukončení činnosti.
Zmeny v sumách a vymeriavacích základoch
Reforma prináša aj nové pravidlá pre výpočet poistného. Vláda rozdeľuje živnostníkov do dvoch kategórií podľa výšky vymeriavacieho základu:
- SZČO s nízkymi príjmami: Zaplatia odvody z minimálneho základu 396,24 €. To v praxi znamená mesačnú platbu vo výške približne 131 €.
- Ostatní živnostníci: Pre túto skupinu stúpa minimálny vymeriavací základ na 914,40 €, čo výrazne zvýši ich mesačné výdavky na poistenie.
Čo to znamená v praxi?
Nové pravidlá urýchľujú vznik odvodovej povinnosti. Kým doteraz mohli začínajúci živnostníci profitovať z odvodových prázdnin niekedy až rok a pol, od roku 2026 sa táto lehota skracuje na necelých šesť mesiacov. Tisíce podnikateľov tak pocítia vyššie finančné zaťaženie oveľa skôr než doteraz.