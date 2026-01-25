Jej brat na sociálnej sieti uviedol, že podľa dostupných informácií nebola pred smrťou napadnutá ani prenasledovaná.
Tragickú nehodu influencerky Moniky Jákliovej, bývalej partnerky MMA zápasníka Gábora Borárosa, sprevádzajú viaceré otázniky. K havárii došlo v stredu (21. januára) v skorých ranných hodinách na ceste medzi obcou Dolný Štál a mestom Veľký Meder.
Jej auto zišlo z cesty a narazilo do stromu. Po náraze Jákliová z vozidla vypadla. Záchranári jej už nedokázali zachrániť život, zomrela počas transportu do nemocnice.
Objavili sa špekulácie o vysokej rýchlosti, ktorou mala ísť, aj o tom, čo nehode predchádzalo. Rodina zosnulej však tieto dohady odmieta. Jej brat na sociálnej sieti uviedol, že podľa dostupných informácií nebola pred smrťou napadnutá ani prenasledovaná. Zároveň dodal, že rodina nebude zverejňovať ďalšie podrobnosti.