Marec, apríl aj máj by mali priniesť nadpriemerné teploty a priaznivé podmienky na pobyt vonku.
Európu tento rok čaká príjemná a teplá jar. Meteorológovia predpovedajú nadpriemerné teploty počas marca, apríla aj mája, pričom zrážky by mali zostať väčšinou v normále. To znamená viac slnečných dní a minimum výrazných výkyvov počasia.
Podľa Európskeho strediska pre strednodobé predpovede počasia budú jarné teploty vyššie približne o 0,5 až 1 °C oproti dlhodobému priemeru. Pravdepodobnosť, že jar bude teplejšia než zvyčajne, dosahuje v Európe 70 až 80 percent. V strednej Európe by sa toto obdobie mohlo zaradiť medzi pätinu najteplejších jarných sezón za posledné roky.
Očakáva sa, že počasie bude stabilné, bez extrémnych horúčav či nadmerných zrážok. Jar by tak mala byť ideálna na pobyt vonku, prechádzky, šport aj práce v záhrade.
Celkovo nás čaká pokojná a príjemná jar, ktorá prinesie vítanú zmenu po zime a priaznivé podmienky pre bežný život aj prírodu, predpovedali britské meteorologické modely.