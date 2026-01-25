Podľa nej ide o 1 až 1,5 %, nie o desať percent, ako sa objavilo v niektorých médiách.
Nezrovnalosti v štátnych databázach ovplyvnili vyplatenie adresnej energopomoci len u približne 1 až 1,5 % domácností, nie u desiatich percent, ako sa objavilo v niektorých médiách. V diskusii Politika 24 to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.
Štát vie energopomoc vyplatiť aj spätne
Podľa nej majú domácnosti, ktorým pomoc neprišla, možnosť obrátiť sa na call centrum alebo klientske pracoviská a podať námietku. Ak sa potvrdí, že chyba vznikla cudzím zavinením, štát vie energopomoc vyplatiť aj spätne. V niektorých prípadoch však problém vznikol napríklad preto, že v byte bolo nahlásených viacero osôb s trvalým pobytom a ich príjmy sa započítali do jednej domácnosti.
Ministerka zároveň kritizovala bývalé vlády za to, že v minulosti umožnili podnikateľom prehlásiť sa na tarify domácností. Podľa nej tak tisíce podnikateľov čerpali energopomoc na prevádzky, penzióny či iné podnikateľské aktivity, čo prispelo k nepresnostiam v systéme.