AKTUÁLNE: Prevrátený kamión zablokoval dôležitý úsek na severe Slovenska. Vodiči si musia dávať pozor

Ranná poľadovica na Orave si vyžiadala ďalšiu nehodu.
Vodič kamióna nezvládol vo štvrtok 29. januára ráno jazdu na zľadovatenej ceste I/78 medzi obcami Hruštín a Babín. Na klzkom povrchu dostal šmyk a zišiel mimo vozovku. Kabína vozidla skončila zapichnutá v snehu na priľahlom poli, zatiaľ čo časť návesu naďalej blokuje cestu, informuje Žilinak.
Polícia momentálne na mieste riadi dopravu a dohliada na bezpečnosť. Úsek je prejazdný len v jednom jazdnom pruhu, preto vodiči musia v tomto úseku počítať s krátkym zdržaním.
Keďže meteorológovia očakávajú poľadovicu aj v nasledujúcich dňoch, polícia a cestári odporúčajú vodičom, aby znížili rýchlosť. Opatrná jazda a zvýšená pozornosť môžu v týchto podmienkach zabrániť ďalším kolíziám.