Novela zákona o sociálnom poistení prináša zásadnú zmenu pre dôchodkyne.
Do praxe vstúpila nová novela zákona o sociálnom poistení. Matky seniorky budú mať dorovnaný dôchodok o materskú dovolenku. Informovali o tom Noviny.sk.
„Výchova dieťaťa na materskej alebo rodičovskej dovolenke už nebude mať vplyv na výšku dôchodkov. Na to obdobie sa budeme pozerať tak, ako keby riadne pracovali. Čo bude znamenať do budúcna vyššie dôchodky," tvrdí minister práce Erik Tomaš pre Noviny.
Zmena sa dotkne približne pol milióna dôchodkýň. Ročný nárast dôchodkov by sa mal pohybovať v rozmedzí 180 až 200 eur, pričom pri novopriznaných dôchodkoch môže ísť o 300 eur. Platí, že čím viac detí seniorka mala, tým bude suma vyššia.
„My ideme aj spätne prepočítať dôchodky už pre matky seniorky. Dostanú tieto seniorky matky aj doplatok s platnosťou od 1.1.2026," doplnil minister práce pre Noviny.