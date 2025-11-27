Autobus košickej MHD skončil mimo cesty.
Autobus košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD) zišiel vo štvrtok ráno mimo cesty. Podľa prvotných informácií jedna osoba utrpela ľahké zranenia. Uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Autobus linky č. 55 išiel po Hlinkovej ulici smerom na sídlisko Dargovských hrdinov. „Vodič na namrznutej vozovke dostal šmyk, prešiel cez protismer a následne dole svahom,“ spresnila.
Košická krajská polícia na sociálnej sieti dodáva, že na mieste zasahujú záchranné zložky. Premávku usmerňujú policajti.
Zároveň upozorňuje, že úseky v meste sú miestami namrznuté a znížená adhézia môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom.
