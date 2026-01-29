Na miesto okamžite dorazili pyrotechnici, ktorí nález zabezpečili a zneškodnili.
Museli dočasne pozastaviť výstavbu diaľnice D3, kľúčovej pre Kysuce. Počas pyrotechnického prieskumu totiž objavili dve míny, ktoré ohrozovali bezpečnosť na stavenisku. Na miesto okamžite dorazili špecialisti, ktorí nebezpečnú muníciu zabezpečili a následne zneškodnili, informuje mesto Krásno nad Kysucou na svojom YouTube.
Hneď po odstránení mín robotníci výstavbu diaľnice D3 opäť obnovili. Stavba momentálne pokračuje podľa schváleného harmonogramu bez ďalších zdržaní. Video priamo zo staveniska odhaľuje podrobnosti o priebehu prác.