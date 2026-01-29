Sociálna poisťovňa pripravuje pre poistencov dôležitú novinku – pravidelné zasielanie dôchodkových prognóz.
Sociálna poisťovňa doručí poistencom očakávané dôchodkové prognózy priamo do ich Elektronického účtu poistenca (EUP) alebo na e-mailovú adresu. Poistenci môžu svoj e-mail nahlásiť buď priamo v portáli EUP, alebo telefonicky cez Informačno-poradenské centrum, a to najneskôr do 15. februára 2026, informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe.
Poistenci si môžu vybrať spôsob zasielania jednoduchým kliknutím v záložke Dôchodkové poistenie – Dôchodková prognóza. Tu označia možnosť „Výlučne do Elektronického účtu poistenca (EUP)“ alebo nahlásia svoj aktuálny e-mail.
Poisťovňa uplatní pri doručovaní nasledujúci postup:
- Ak poistenec nepožiada o zaslanie do EUP, inštitúcia využije nahlásený e-mail.
- Ak poisťovňa neeviduje žiadny súkromný kontakt, využije e-mailovú adresu od dôchodkovej správcovskej spoločnosti (platí pre sporiteľov v II. pilieri).
- Ak poisťovňa nedisponuje žiadnym elektronickým kontaktom ani účtom, pošle prognózu klasickou poštou.
Čo nájdete v dôchodkovej prognóze?
Zákonom stanovená povinnosť ukladá Sociálnej poisťovni zasielať prognózu pravidelne. Dokument poistencom ukáže ich budúce dôchodkové nároky a predpokladanú výšku penzie v troch scenároch: základnom, optimistickom a pesimistickom.
Prognóza konkrétne obsahuje:
- počet získaných rokov dôchodkového poistenia (k 31. decembru predchádzajúceho roka),
predpokladaný dôchodkový vek,
- aktuálnu hodnotu priemerného osobného mzdového bodu,
odhad starobného dôchodku z I. a II. piliera,
- predpokladaný predčasný dôchodok (platí pre poistencov, ktorým nárok na predčasnú penziu vznikne v najbližších dvoch rokoch).
Poisťovňa doručí prvú prognózu všetkým poistencom do 31. mája 2026. V budúcnosti bude inštitúcia posielať tento prehľad poistencom nad 50 rokov každý rok a mladším ročníkom raz za päť rokov. Všetky údaje budú navyše poistenci kedykoľvek vidieť v prostredí EUP – stačí si ho len aktivovať, čo doteraz urobilo už pol milióna ľudí.