Očakáva sa aj viac sneženia a výrazné oteplenie je zatiaľ v nedohľadne.
Najnovšie predpovede naznačujú, že zima sa tak skoro neskončí a môže patriť medzi najchladnejšie za posledné roky. Mrazivé počasie má pokračovať nielen do konca januára, ale pravdepodobne aj počas celého februára, píše web iMeteo.sk.
Európa sa v posledných týždňoch výrazne ochladila
Vo veľkej časti východnej Európy, od Škandinávie až po Balkán, sa denné teploty pohybujú okolo −10 °C a v noci klesajú až k −30 °C. Veľké zásoby studeného vzduchu sa hromadia najmä na severe a východe kontinentu a postupne zasahujú aj ďalšie oblasti.
Aktuálne chlad preniká aj do južnej Európy
Teplejší vzduch z Afriky sa do Európy zatiaľ nedostáva a ani v najbližších týždňoch sa výrazné oteplenie neočakáva. Naopak, aj pri južnom prúdení môže k nám doraziť ďalšia vlna chladu.
Podľa predpovedného modelu ECMWF zostane január výrazne chladnejší, než je bežné, v našej oblasti až o 3 až 6 °C pod normálom. Vo východnej Európe a Škandinávii môžu byť teploty ešte nižšie.
Ani február by nemal priniesť výraznú zmenu
Očakáva sa, že priemerné teploty zostanú pod dlhodobým priemerom až do začiatku marca. Predpoveď zároveň počíta aj s častejšími zrážkami, čo znamená ďalšie sneženie.
Zima by tak mala pokračovať mrazivým a zasneženým počasím, pravdepodobne až do jarných mesiacov.