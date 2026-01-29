Tento zásah opäť potvrdzuje, že cez Strednú Ameriku naďalej prúdi drvivá väčšina narkotík určených pre severoamerický trh.
Guatemalské úrady zaistili v prístave Puerto Quetzal na juhu krajiny približne päť ton kokaínu. Tamojšia vláda v stredu uviedla, že ide o jednu z najväčších zásielok, akú bezpečnostné zložky zhabali za posledných 12 rokov.
Ministerstvo vnútra vo svojom vyhlásení opísalo nedeľnú operáciu, počas ktorej agenti odhalili vyše 4 900 kilogramov drogy. Pašeráci kokaín ukryli v siedmich kontajneroch medzi vrece s múkou.
Medzinárodné kartely a ich miestni partneri využívajú Strednú Ameriku ako kľúčovú prekladisku drog, čím spôsobili prudký nárast kriminality v celom regióne. Americké orgány odhadujú, že až 90 percent kokaínu smerujúceho do Spojených štátov prepravujú zločinecké skupiny cez Mexiko a Strednú Ameriku, pričom využívajú nákladné autá, lietadlá, lode a dokonca aj ponorky.