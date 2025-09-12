Kategórie
Natália Mišániová
dnes 12. septembra 2025 o 10:03
Čas čítania 0:17

Muž našiel pod mostom mínu z 2. svetovej vojny. Okamžite privolal políciu

Kategória:
Slovensko
Muž našiel pod mostom mínu z 2. svetovej vojny. Okamžite privolal políciu
Zdroj: Facebook/Polícia SR – Bratislavský kraj

Ide o delostreleckú mínu kalibru 50 mm z obdobia 2. svetovej vojny.

V ranných hodinách pri čistiacich prácach našiel pracovník Slovenskej správy ciest pod mostom podozrivý predmet. Na miesto okamžite prišla policajná hliadka a pyrotechnik z PPÚ KR PZ Prešov, ktorý potvrdil, že ide o delostreleckú mínu kalibru 50 mm z obdobia 2. svetovej vojny, informuje Polícia SR na sociálnej sieti

Muníciu bezpečne prevzali a odviezli na zneškodnenie. Polícia upozorňuje, aby občania nikdy s podozrivými vojnovými predmetmi nemanipulovali a okamžite kontaktovali linku 158.

mína
Zdroj: Polícia SR - Facebook
Súvisiace témy:
Správy z domova
Náhľadový obrázok: Polícia SR - Facebook
Domov
Zdieľať
Diskusia