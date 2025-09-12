Ide o delostreleckú mínu kalibru 50 mm z obdobia 2. svetovej vojny.
V ranných hodinách pri čistiacich prácach našiel pracovník Slovenskej správy ciest pod mostom podozrivý predmet. Na miesto okamžite prišla policajná hliadka a pyrotechnik z PPÚ KR PZ Prešov, ktorý potvrdil, že ide o delostreleckú mínu kalibru 50 mm z obdobia 2. svetovej vojny, informuje Polícia SR na sociálnej sieti.
Muníciu bezpečne prevzali a odviezli na zneškodnenie. Polícia upozorňuje, aby občania nikdy s podozrivými vojnovými predmetmi nemanipulovali a okamžite kontaktovali linku 158.
12. septembra 2025 o 9:18 Čas čítania 0:44 FBI pátra po strelcovi, ktorý zabil Charlieho Kirka. Zverejnila nové fotografie a video z jeho úteku
11. septembra 2025 o 17:40 Čas čítania 0:20 Premiér odmieta ďalší balík proti Rusku. Podporí ho, len keď EÚ príde s riešeniami pre energetiku a priemysel