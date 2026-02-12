V legislatíve uchopené pravidlo na využívanie pruhov v kruhovom objazde nie je
Pri jazde na viacpruhovom kruhovom objazde musí vodič pri zmene pruhu vždy dať prednosť vozidlu v pruhu, do ktorého sa zaraďuje. Platí teda rovnaké pravidlo ako na bežnej ceste. Zákon presne neurčuje, ktorý pruh má vodič použiť pri konkrétnom výjazde z kruhového objazdu, preto je dôležité správať sa logicky a predvídateľne.
„Ak chcem kruhový objazd opustiť na prvom ramene, nebudem sa radiť do vnútorného, ľavého pruhu. Zaradím sa do pravého a najbližším výjazdom objazd opustím,“ uviedol riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč. Dodal, že tak vodič prechádza len jedným kolíznym bodom, musí dať prednosť vozidlám už idúcim po kruhovom objazde.
Ak chce vodič odbočiť na neskorších výjazdoch, môže použiť aj vnútorný pruh. Musí však pamätať na to, že pri prechode do vonkajšieho pruhu opäť platí povinnosť dať prednosť. „Môžete vyjsť ľubovoľným výjazdom aj z vnútorného, ľavého jazdného pruhu,“ potvrdil Tlacháč. V niektorých prípadoch však presné využitie pruhov určujú dopravné značky, ktoré treba rešpektovať.