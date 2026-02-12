Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 12. februára 2026 o 5:43
Čas čítania 1:36

Štát bude pomáhať jednorodičom. Rozdáva motivačné príspevky a plánuje zvýšiť výživné

Štát bude pomáhať jednorodičom. Rozdáva motivačné príspevky a plánuje zvýšiť výživné
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Rezort otvára sieť 46 špecializovaných poradní, kde odborníci pomôžu rodinám s právnymi, finančnými aj psychologickými problémami.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo koncentrovanú pomoc pre osamelých rodičov. Od 1. februára rezort spustil sieť poradní komplexnej pomoci, ktoré sa zameriavajú práve na potreby jednorodičov, informuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V rámci tohto pilotného projektu rezort spojil sily s partnermi z mimovládneho sektora, ktorí sa agende osamelých rodičov venujú dlhodobo. „Je doslova unikátne a málokedy sa to vidí, že štát preberá do svojho systému know-how mimovládnych organizácií, ktoré sa doteraz tejto problematike venujú,“ uviedol minister práce Erik Tomáš.

Ministerstvo financuje projekt z eurofondov. Rezort plánuje výsledky priebežne vyhodnocovať na základe odborných analýz. Následne nastaví ďalšie doplňujúce opatrenia a prípadné legislatívne zmeny. V prvom týždni sa do projektu prihlásilo 230 ľudí.

Kto rodičom pomôže?

V 46 poradniach po celom Slovensku čakajú na rodičov tímy odborníkov. Okrem sociálnych pracovníkov, ekonómov, právnikov či psychológov rezort zaviedol aj dve úplne nové pozície:

  • Sprievodca osobnou skúsenosťou: Motivuje ľudí, aby sa opäť postavili na vlastné nohy.
  • Manažér prípadu: Rieši konkrétnu životnú situáciu jednorodiča. Nastavuje špeciálny program na mieru – či už ide o vybavenie pozostalostného dôchodku, finančné problémy alebo hľadanie novej práce.
  • Všetci odborníci sprevádzajú osamelého rodiča celých dvanásť mesiacov. Pomáhajú mu vytvoriť nový životný režim, vďaka ktorému sa neskôr dokáže o seba a rodinu postarať sám.

Jednorodičia zapojení do projektu získajú aj takzvaný motivačný príspevok. Jeho výška závisí od počtu detí:

  • 100 eur pri jednom dieťati,
  • 150 eur pri dvoch deťoch,
  • 200 eur pri troch a viac deťoch.
  • O peniaze môžu rodičia požiadať v treťom mesiaci účasti v projekte, pričom poisťovňa im príspevok vyplatí spätne aj za tento tretí mesiac.

Ďalšie zmeny v legislatíve

Rezort práce nezostáva len pri poradniach. Od 1. januára tohto roka štát zvýšil počet dní na sprevádzanie dieťaťa k lekárovi zo 7 na 14. Ministerstvo plánuje upraviť aj výšku minimálneho výživného. Zároveň prebiehajú diskusie o úľavách pre zamestnávateľov, ktorí zamestnajú osamelého rodiča.

Súčasná legislatíva už teraz pamätá na osamelých zamestnancov. „V takomto prípade zamestnávateľ do troch rokov dieťaťa nemôže dať zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď a do 15 rokov dieťaťa nemôže nerovnomerne rozložiť pracovný čas. Máme tu aj opatrenie čo sa týka materskej dávky. Už v súčasnosti platí, že matka poberá materskú dávku 34 týždňov, ale pokiaľ je osamelá matka, tak je to 37 týždňov. V prípade otca je to 28 týždňov, ak je osamelý otec, tak 31 týždňov, čiže už v súčasnosti v legislatíve sú niektoré špeciálne opatrenia pre jednorodičov a osamelých rodičov,“ dodal Erik Tomáš.

Erik Tomáš
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
Späť
Zdieľať
Diskusia