Spoločnosť tak reaguje na klesajúci odbyt piva, ktorý zasiahol najmä Európu a Ameriku.
Holandský pivovarnícky koncern Heineken zruší až 6 000 pracovných miest. Spoločnosť týmto radikálnym krokom reaguje na „náročné trhové podmienky“, ktorým aktuálne čelí.
Vedenie v stredu oznámilo, že „zrýchli rast produktivity vo veľkom rozsahu, aby dosiahlo významné úspory, a v priebehu nasledujúcich dvoch rokov zruší 5 000 až 6 000 pracovných miest“. Heineken v súčasnosti zamestnáva po celom svete približne 87 000 ľudí.
„V našich očakávaniach na najbližšie obdobie týkajúcich sa podmienok na trhu s pivom zostávame opatrní,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Heinekenu Dolf van den Brink. Druhý najväčší pivovar na svete zaznamenal v minulom roku pokles celkového predaja piva o 2,4 %. Najvýraznejšie straty hlási európsky trh, kde odbyt klesol o 4,1 %, a americký kontinent s prepadom o 3,5 %.
Van den Brink minulý mesiac prekvapil trhy oznámením o svojom odchode po takmer šiestich rokoch vo funkcii. Novinárom povedal, že odchádza so „zmiešanými pocitmi“, po tom, ako v januári konštatoval, že spoločnosť viedol „cez turbulentné ekonomické a politické časy“.