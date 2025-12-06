Video z bezpečnostnej kamery, ktoré zachytil portál Bihoreanul, pripomína scénu z akčného filmu.
V stredu večer došlo v rumunskom meste Oradea k dramatickej dopravnej nehode, ktorá sa našťastie obišla bez obetí na životoch. 55-ročný vodič Mercedesu pri vysokej rýchlosti preletel cez kruhový objazd a narazil do dvoch ďalších áut, informoval Bihoreanul.
Po náraze zostal zakliesnený vo vozidle a utrpel stredne ťažké zranenia. Video z bezpečnostnej kamery, ktoré zachytil portál Bihoreanul, pripomína scénu z akčného filmu a ukazuje, aké veľké šťastie mal muž, že nehoda nemala tragické následky.
6. decembra 2025 o 11:20 Čas čítania 0:29 Policajt bez služobného čísla napadol muža na ubytovni v Banskej Bystrici. Celý incident vysielal naživo na TikToku
6. decembra 2025 o 10:05 Čas čítania 0:27 Kalkulačka: Zisti, akú mesačnú splátku budeš platiť, keď si zoberieš hypotéku