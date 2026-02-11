Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 11. februára 2026 o 18:46
Čas čítania 0:55

Štát odhalí Slovákom prognózu budúceho dôchodku. Do 15. februára si treba zvoliť, kam ti ju pošle

Štát odhalí Slovákom prognózu budúceho dôchodku. Do 15. februára si treba zvoliť, kam ti ju pošle
Zdroj: Sociálna poisťovňa (Facebook)

Sociálna poisťovňa začína historicky prvýkrát rozposielať dôchodkové prognózy, v ktorých poistencom vypočíta ich budúcu penziu v troch rôznych scenároch.

Sociálna poisťovňa začína od tohto roka zasielať poistencom podrobný prehľad ich budúcich dôchodkov. Dokument obsahuje odhady nárokov z I. piliera aj starobného sporenia v II. pilieri. Do 15. februára 2026 si môžete vybrať, či vám poisťovňa prognózu doručí do vášho Elektronického účtu poistenca alebo na nahlásený e-mail, informuje sociálna poisťovňa.

Ak poisťovňa vašu e-mailovú adresu neeviduje, dokument vám doručí automaticky do aktivovanej elektronickej schránky (e-Slovensko). V prípade, že takúto schránku nemáte, pošle vám prognózu klasickou poštou v listinnej podobe.

Čo vám poisťovňa v prognóze prezradí?

Súvisiace témy:
Slovensko Dôchodky
