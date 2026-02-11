Sociálna poisťovňa začína historicky prvýkrát rozposielať dôchodkové prognózy, v ktorých poistencom vypočíta ich budúcu penziu v troch rôznych scenároch.
Sociálna poisťovňa začína od tohto roka zasielať poistencom podrobný prehľad ich budúcich dôchodkov. Dokument obsahuje odhady nárokov z I. piliera aj starobného sporenia v II. pilieri. Do 15. februára 2026 si môžete vybrať, či vám poisťovňa prognózu doručí do vášho Elektronického účtu poistenca alebo na nahlásený e-mail, informuje sociálna poisťovňa.
Ak poisťovňa vašu e-mailovú adresu neeviduje, dokument vám doručí automaticky do aktivovanej elektronickej schránky (e-Slovensko). V prípade, že takúto schránku nemáte, pošle vám prognózu klasickou poštou v listinnej podobe.