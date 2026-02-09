Novela zákona o sociálnom poistení prináša zásadnú zmenu pre mnohé dôchodkyne.
Veľké množstvo dôchodkýň sa v posledných mesiacoch obracia na pobočky Sociálnej poisťovne so žiadosťou o vyššie penzie, ktoré majú dostať za roky na materskej. Hoci mnohé penzistky očakávajú vyššie dôchodky už v najbližšom období, poisťovňa upozorňuje, že tento rok len prepočítava penzie a vyplácanie upravených dôchodkov sa začne až od roku 2027, informovali o tom tvnoviny.
„Sociálna poisťovňa bude prepočítavať približne 800-tisíc až milión dôchodkov. Pôjdeme od najstarších ročníkov po najmladšie a od jednoduchších prípadov ku komplikovanejším,“ povedal pre tvnoviny hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
Vláda predpokladá, že navýšenej penzie sa dočká približne 400-tisíc seniorov. Sociálna poisťovňa má na prepočítanie starších dôchodkov lehotu päť rokov.
Ako funguje navýšenie dôchodkov?
Navýšenie sa týka dôchodkýň, ktoré mali deti – roky strávené na materskej dovolenke by už nemali znižovať ich penziu. Po novom sa obdobie strávené na materskej dovolenke započíta do dôchodku rovnako, ako keby bol rodič zamestnaný. Sociálna poisťovňa nebude toto pravidlo uplatňovať len pri nových penziách, ale dodatočne prehodnotí aj dôchodky priznané od roku 2004.