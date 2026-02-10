Finančná správa spúšťa novú ofenzívu proti šedej ekonomike, v ktorej pre nepriznané tržby každoročne uniká až 400 miliónov eur.
Vysoký počet daňových výnimiek, najmä pri dani z pridanej hodnoty (DPH), znižuje prehľadnosť systému a zvyšuje administratívnu náročnosť pre podnikateľov aj štát. Zároveň umožňuje legálne znižovanie daňovej povinnosti, upozornila v pondelok Finančná správa (FS) SR.
„Veľký rozptyl sadzieb DPH a množstvo výnimiek vytvára priestor na legálnu optimalizáciu a komplikuje kontrolnú činnosť. Zjednodušenie systému by pomohlo výberu daní aj podnikateľskému prostrediu,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Kľúčovým problémom je podľa FS šedá ekonomika. V nepriznaných tržbách v maloobchode a službách sa každoročne pohybuje približne jedna miliarda eur. Po prepočte na daň z príjmov a DPH ide o potenciálny výpadok 300 až 400 miliónov eur.
Finančná správa zrealizovala približne 20 000 kontrol
Medzi hlavné priority na nasledujúce obdobie preto FS zaradila aj pokračovanie v boji proti šedej ekonomike. K ďalším prioritám patrí aj kontrola e-commerce a online platforiem, ďalšia digitalizácia procesov a zavedenie povinnej elektronickej fakturácie od 1. januára 2027. „Ak má byť výber daní dlhodobo udržateľný, musí ísť ruka v ruke efektívna kontrola, zrozumiteľná legislatíva a primerané daňové zaťaženie. Len tak budú ľudia ochotní dane platiť,“ uzavrel Kiss.
Finančná správa preto v uplynulom roku zrealizovala približne 20 000 kontrol registračných pokladníc a zamerala sa na nepriznávanie tržieb v rizikových sektoroch. Kým pred dvoma rokmi nepriznávalo tržby približne 40 percent kontrolovaných subjektov, v súčasnosti je to na okolo 20 percent.
FS vybrala v roku 2025 na daniach vyše 20 miliárd eur, čo je historicky najvyšší objem. Oproti roku 2023 ide o nárast približne štyri miliardy eur. Kiss zdôraznil, že rozdiel medzi plánovaným a skutočným výberom daní nemožno interpretovať ako zlyhanie výberu. „Viac ako tri štvrtiny rozdielu v aktuálnom vyjadrení sú spôsobené makroekonomickým vývojom a legislatívnymi zmenami, ktoré nebolo možné v čase tvorby rozpočtu presne predvídať,“ uviedol.