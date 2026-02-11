Hoci systém s umelou inteligenciou sľubuje nákup bez čakania v radoch, realita prináša rozhorčenie.
Nemecký reťazec Aldi vyvolal vlnu kontroverzie svojím technologickým experimentom v londýnskej štvrti Greenwich. Od otvorenia tejto špeciálnej bezpokladňovej predajne v roku 2022 vyžaduje spoločnosť od každého návštevníka predbežnú autorizáciu sumy 10 libier (približne 11,50 eura). Majitelia túto sumu sťahujú z účtu zákazníkov hneď pri vstupe ako overovaciu zálohu, ktorú neskôr odpočítajú z finálneho nákupu, informuje portál GB News.
Mnohí nakupujúci si ale informáciu o povinnom vklade vôbec nevšimli, keďže ju reťazec uvádza len drobným písmom pod vstupným tlačidlom. Kritiku vyvolávajú najmä prípady, kedy systém po náhodnom stlačení tlačidla zaúčtoval zálohu viackrát. Ak zákazník nakúpi tovar za menej ako desať libier, musí na vrátenie rozdielu čakať niekedy aj niekoľko dní. Rýchlosť spracovania týchto platieb pritom plne určujú banky a poskytovatelia platobných kariet.
Predajňa v Greenwichi využíva sieť kamier s umelou inteligenciou, ktoré sledujú pohyb tovaru z regálov priamo do košíkov. Samotný šéf Aldi UK, Giles Hurley, už ale naznačil zmenu stratégie. Spoločnosť sa podľa neho v budúcnosti zameria skôr na rozširovanie bežných samoobslužných pokladní než na tento nákladný a pre zákazníkov niekedy mätúci systém. Napriek sťažnostiam vedenie Aldi naďalej obhajuje koncept predajne ako cestu k rýchlemu nákupu bez čakania v radoch, pričom prízvukuje svoju snahu udržať ceny potravín na čo najnižšej úrovni.