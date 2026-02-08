Ministerstvo práce plánuje spustiť projekt digitálnej Rodinnej karty.
Rodiny s deťmi do troch rokov sa môžu čoskoro tešiť na štátnu podporu v podobe rodinnej karty. Tá má priniesť zľavy na plienky, detskú výživu či záujmové aktivity pre najmenšie deti a uľahčiť financovanie bežných rodinných potrieb. Informoval o tom denník Pravda.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš plánuje digitálne fungovanie karty cez mobilnú aplikáciu. V prvej fáze plánujú vydať približne 150-tisíc kariet. Pilotný projekt potrvá päť rokov s možnosťou predĺženia alebo rozšírenia.
Na portáli ministerstva nájdeš oznámenie o pripravovaných konzultáciách ku karte.
Na príprave projektu prebiehajú konzultácie s odborníkmi a firmami, aby bola karta nastavená efektívne a férovo.