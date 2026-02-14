Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 14. februára 2026 o 13:46
Čas čítania 0:33

Aké postihy hrozia pri neoprávnenom podnikaní a kto môže skončiť vo väzení?

Aké postihy hrozia pri neoprávnenom podnikaní a kto môže skončiť vo väzení?
Zdroj: Gemini AI

Mnohí Slováci považujú podnikanie bez oprávnenia či fiktívnu živnosť za zanedbateľnú chybu, no zákon hovorí jasne.

Mnohí ľudia berú podnikanie „načierno“ alebo fiktívnu živnosť ako menší priestupok, ktorý sa dá ignorovať. Realita je však často oveľa tvrdšia.

Najčastejším trestom sú pokuty od živnostenského úradu. Ak niekto podniká bez potrebného oprávnenia, môže dostať pokutu, ktorá sa môže vyšplhať až na niekoľko tisíc eur. Výška sankcie závisí najmä od:

  • rozsahu podnikania
  • dĺžky trvania porušenia zákona a spôsobenej škody

Pri voľnej živnosti sa pokuta pohybuje až do 1659 eur a pri remeselnej alebo viazanej živnosti hrozí pokuta do 3319 eur.

Komu hrozí aj väzenie?

Ak neoprávnené podnikanie spôsobí väčšiu škodu, trvá dlhodobo alebo ide o organizovanú činnosť, môže sa posudzovať ako trestný čin.

Podľa trestného zákona môže hroziť aj podmienečný trest alebo dokonca väzenie. Výška trestu závisí najmä od rozsahu podnikania, výšky spôsobenej škody alebo počtu poškodených osôb. Pri vážnejších prípadoch hrozí trest odňatia slobody na 3 – 10 rokov.

Trestanecká kolónia Číslo 56 na Sibíri
Trestanecká kolónia Číslo 56 na Sibíri Zdroj: Youtube
