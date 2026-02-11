Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 11. februára 2026 o 15:01
Čas čítania 0:33

Na Slovensko prichádza ďalšie ochladenie. V Alpách napadne až 200 centimetrov snehu, môžeme ho čakať aj v nížinách

Na Slovensko prichádza ďalšie ochladenie. V Alpách napadne až 200 centimetrov snehu, môžeme ho čakať aj v nížinách

Počas víkendu zasiahne európsky kontinent mráz a výdatné sneženie.

Do Európy mieri búrlivé počasie, ktoré do horských oblastí prinesie až 200 cm snehu, informuje iMeteo. Napriek doterajším vysokým teplotám nás aj na Slovensku čaká prudký návrat do zimy. Masa studeného arktického vzduchu začne prúdiť od severu v piatok popoludní a naplno ovplyvní teploty počas soboty.

11. februára 2026 o 8:19 Čas čítania 0:46 Na Slovensku treba počítať s víchricou, vietor v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 km/h. Zasiahne najmä tieto okresy

Zatiaľ čo si Slovensko v sobotu ešte udrží relatívne teplé počasie s teplotami nad +10 °C, našim susedom v Nemecku, Holandsku, Česku a Poľsku sa teploty prepadnú na -3 až +3 °C. Ochladenie zasiahne naše územie v noci zo soboty na nedeľu, kedy musíme počítať s celodenným mrazom aj u nás.

Chladná masa prinesie okrem mrazu aj výdatné snehové zrážky. Najviac snehu, od 50 do 200 centimetrov, zasype Alpy. Sneh však môžeme čakať aj v nižších polohách. Sneženie potrvá až do nedeľného večera a zasiahne aj západné Slovensko, kde môže napadnúť celkovo 10 cm nového snehu.

sneh
sneh Zdroj: TASR/AP
10. februára 2026 o 12:51 Čas čítania 0:59 MAPA: Maďarsko je štvrtý rok po sebe najskorumpovanejšou krajinou EÚ. Na akom mieste sa umiestnilo Slovensko?
7. februára 2026 o 8:46 Čas čítania 0:59 PREHĽAD: Koľko občanov EÚ býva vo vlastnom? Najlepšie sú na tom najchudobnejšie krajiny
8. februára 2026 o 6:34 Čas čítania 0:28 V obľúbenej dovolenkovej destinácii vypukla epidémia salmonelózy a bacilovej červienky. Hlásia prvé obete
