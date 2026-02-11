Počas víkendu zasiahne európsky kontinent mráz a výdatné sneženie.
Do Európy mieri búrlivé počasie, ktoré do horských oblastí prinesie až 200 cm snehu, informuje iMeteo. Napriek doterajším vysokým teplotám nás aj na Slovensku čaká prudký návrat do zimy. Masa studeného arktického vzduchu začne prúdiť od severu v piatok popoludní a naplno ovplyvní teploty počas soboty.
Zatiaľ čo si Slovensko v sobotu ešte udrží relatívne teplé počasie s teplotami nad +10 °C, našim susedom v Nemecku, Holandsku, Česku a Poľsku sa teploty prepadnú na -3 až +3 °C. Ochladenie zasiahne naše územie v noci zo soboty na nedeľu, kedy musíme počítať s celodenným mrazom aj u nás.
Chladná masa prinesie okrem mrazu aj výdatné snehové zrážky. Najviac snehu, od 50 do 200 centimetrov, zasype Alpy. Sneh však môžeme čakať aj v nižších polohách. Sneženie potrvá až do nedeľného večera a zasiahne aj západné Slovensko, kde môže napadnúť celkovo 10 cm nového snehu.