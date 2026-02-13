Štát ponúka nehnuteľnosť so studňou a pozemkami s rozlohou viac ako 850 m².
Okresný úrad Banská Bystrica vyhlásil elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku v okrese Krupina. Predmetom ponuky je stavba so súpisným číslom 31 v katastrálnom území Krnišov spolu s priľahlými pozemkami a hospodárskymi budovami, informuje ropk.sk.
Predmet predaja:
- Stavba: Dom (súp. č. 31) na parcele č. 2239.
- Príslušenstvo: Hospodárska budova, drobná stavba, studňa a oplotenie z tyčoviny.
- Pozemky: Dve parcely registra „C“ (zastavané plochy a nádvoria) s celkovou výmerou 854 m².
Finančné podmienky:
- Primeraná cena: 65 000 €.
- Zábezpeka: 5 000 € (musí byť pripísaná na účet správcu do konca lehoty na doručovanie ponúk).
Dôležité termíny:
- Obhliadka majetku: 04. 03. 2026 o 11:00 hod. (účasť treba potvrdiť telefonicky aspoň deň vopred na čísle 048/4306 311).
- Lehota na doručovanie ponúk: Končí dňa 12. 03. 2026.
- Ako sa zapojiť do aukcie? Záujemcovia musia doručiť svoju cenovú ponuku v zalepenej obálke na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica. Obálku je potrebné označiť heslom: „NEOTVÁRAŤ: 2026/001503-MA“.
Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, špecifikáciu majetku, účel využitia a navrhovanú cenu vyjadrenú pevnou sumou. Štát vylúči každého záujemcu, ktorý nedoručí ponuku včas alebo riadne nezloží zábezpeku.
