Na riziká upozorňujú horskí vodcovia.
V poľskej časti Tatier zaznamenali nový nebezpečný trend. Turisti so zakrytými tvárami sa vydávajú na riskantné výstupy, pri ktorých porušujú pravidlá národného parku. Svojimi výkonmi sa následne chvália na sociálnych sieťach, informuje portál Onet.
Podľa Piotra Mazika, predsedu združenia horských vodcov, sa títo turisti vydávajú aj na miesta, ktoré si vyžadujú skúsenosti, špeciálne zručnosti alebo sprievod horského vodcu.
Stráž Tatranského národného parku potvrdila, že v posledných mesiacoch zaznamenáva viac osôb so zakrytými tvárami. Samotné nosenie masiek však pravidlá neporušuje.
Ak turisti porušia predpisy, strážcovia sa ich snažia identifikovať. V súčasnosti však podľa parku neprebieha žiadne vyšetrovanie voči maskovaným osobám podozrivým z priestupkov.