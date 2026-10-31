Polícia prípad vyšetruje ako vraždu.
Po streľbe na chate v katastri Novej Bane v okrese Žarnovica zomrel muž. Polícia prípad vyšetruje ako vraždu. TASR o tom informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
Násilný trestný čin vyšetruje polícia od skorých ranných hodín. „Podľa doterajších informácií to bol konflikt medzi rodinnými príslušníkmi, pri ktorom došlo k strelnému poraneniu muža,“ objasnila. Pripomína, že napriek snahe o jeho záchranu sa to nepodarilo a zraneniam podľahol.
Vyšetrovanie prípadu si prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy. Osobu podozrivú zo spáchania skutku polícia zadržala. „Čo presne predchádzalo streľbe a aký bol motív konania, je predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ podotkla hovorkyňa. Ďalšie okolnosti prípadu v súčasnosti nie je podľa nej možné pre vyšetrovanie bližšie špecifikovať.