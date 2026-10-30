Nové pravidlá Ryanairu ovplyvnia tisíce cestujúcich: Od novembra sa skracuje čas na odovzdanie batožiny
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Natália Mišániová
dnes 30. októbra 2026 o 12:40
Čas čítania 0:24

Nové pravidlá Ryanairu ovplyvnia tisíce cestujúcich: Od novembra sa skracuje čas na odovzdanie batožiny

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Nové pravidlá Ryanairu ovplyvnia tisíce cestujúcich: Od novembra sa skracuje čas na odovzdanie batožiny
Zdroj: RyanAir´s Corporate Website

Cestujúci s podpalubnou batožinou ju budú musieť odovzdať najneskôr 60 minút pred odletom, teda o 20 minút skôr než doteraz.

Letecká spoločnosť Ryanair od 10. novembra 2026 mení pravidlá odbavenia na letiskách. Registrácia pri prepážke a odovzdávanie podanej batožiny sa po novom skončia už 60 minút pred plánovaným odletom namiesto doterajších 40 minút, informuje o tom britský denník The Independent.

Zmena sa dotkne približne 20 % cestujúcich, ktorí odovzdávajú podpalubnú batožinu. Ostatní pasažieri, ktorí cestujú iba s príručnou batožinou a odbavia sa online, môžu naďalej zamieriť priamo k bezpečnostnej kontrole.

Podľa Ryanairu má nové opatrenie poskytnúť cestujúcim viac času na bezpečnostnú a pasovú kontrolu, najmä počas rušných období. Dopravca chce týmto krokom znížiť riziko, že pasažieri pre dlhé rady nestihnú svoj let.

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Náhľadový obrázok: RyanAir´s Corporate Website
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