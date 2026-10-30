Cestujúci s podpalubnou batožinou ju budú musieť odovzdať najneskôr 60 minút pred odletom, teda o 20 minút skôr než doteraz.
Letecká spoločnosť Ryanair od 10. novembra 2026 mení pravidlá odbavenia na letiskách. Registrácia pri prepážke a odovzdávanie podanej batožiny sa po novom skončia už 60 minút pred plánovaným odletom namiesto doterajších 40 minút, informuje o tom britský denník The Independent.
Zmena sa dotkne približne 20 % cestujúcich, ktorí odovzdávajú podpalubnú batožinu. Ostatní pasažieri, ktorí cestujú iba s príručnou batožinou a odbavia sa online, môžu naďalej zamieriť priamo k bezpečnostnej kontrole.
Podľa Ryanairu má nové opatrenie poskytnúť cestujúcim viac času na bezpečnostnú a pasovú kontrolu, najmä počas rušných období. Dopravca chce týmto krokom znížiť riziko, že pasažieri pre dlhé rady nestihnú svoj let.