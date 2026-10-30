Ak sa táto suma potvrdí, pôjde o najväčšiu kryptomenovú krádež v histórii.
Kryptomenová burza Binance čelí rozsiahlemu hackerskému útoku. Spoločnosť vo štvrtok (29. októbra) oznámila, že zmrazila prostriedky v hodnote viac ako 2,5 miliardy dolárov, aby zabránila ďalším krádežiam. Dočasne pozastavila aj všetky vklady a výbery.
Podľa analytickej spoločnosti Chainalysis mohli hackeri odcudziť kryptomeny v hodnote približne 5,9 miliardy dolárov. Ak sa suma potvrdí, pôjde o najväčšiu kryptomenovú krádež v histórii.
Binance tvrdí, že prostriedky používateľov sú v bezpečí a prisľúbila pokryť prípadné straty. Presný rozsah útoku však zatiaľ nie je jasný.
Za útokom by podľa analytickej spoločnosti TRM Labs mohla stáť severokórejská hackerská skupina TraderTraitor. Firma tvrdí, že k tomuto záveru dospela na základe analýzy dát.