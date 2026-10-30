Jednu z najväčších kryptobúrz na svete Binance zasiahol masívny hackerský útok. Útočníci mohli ukradnúť takmer 6 miliárd dolárov
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TASR
dnes 30. októbra 2026 o 9:33
Čas čítania 0:24

Jednu z najväčších kryptobúrz na svete Binance zasiahol masívny hackerský útok. Útočníci mohli ukradnúť takmer 6 miliárd dolárov

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Jednu z najväčších kryptobúrz na svete Binance zasiahol masívny hackerský útok. Útočníci mohli ukradnúť takmer 6 miliárd dolárov
Zdroj: Unsplash/Executium

Ak sa táto suma potvrdí, pôjde o najväčšiu kryptomenovú krádež v histórii.

Kryptomenová burza Binance čelí rozsiahlemu hackerskému útoku. Spoločnosť vo štvrtok (29. októbra) oznámila, že zmrazila prostriedky v hodnote viac ako 2,5 miliardy dolárov, aby zabránila ďalším krádežiam. Dočasne pozastavila aj všetky vklady a výbery. 

Podľa analytickej spoločnosti Chainalysis mohli hackeri odcudziť kryptomeny v hodnote približne 5,9 miliardy dolárov. Ak sa suma potvrdí, pôjde o najväčšiu kryptomenovú krádež v histórii.

Binance tvrdí, že prostriedky používateľov sú v bezpečí a prisľúbila pokryť prípadné straty. Presný rozsah útoku však zatiaľ nie je jasný.

Za útokom by podľa analytickej spoločnosti TRM Labs mohla stáť severokórejská hackerská skupina TraderTraitor. Firma tvrdí, že k tomuto záveru dospela na základe analýzy dát.

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Náhľadový obrázok: Unsplash/Executium
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