Konzumácia kontaminovaného výrobku môže spôsobiť ochorenie botulizmus, vyvolané botulotoxínom, ktorý pôsobí na nervový systém.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nebezpečný výrobok Mandlové lupínky, 60 g. „Produkt českého výrobcu, ktorý sa predával v maloobchodnej sieti v Královohradeckom a Pardubickom kraji v Českej republike, si mohli zakúpiť aj slovenskí spotrebitelia,“ odôvodňuje ÚVZ vydané upozornenie.
Podkladom pre informáciu je oznámenie zverejnené 29. októbra na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Českej republiky o prítomnosti klostrídií nesúcich gény pre produkciu neurotoxínov vo výrobku šarže s dátumom minimálnej trvanlivosti 31. marec 2027 a šarže s dátumom minimálnej trvanlivosti 31. december 2027.
„Konzumácia kontaminovaného výrobku môže spôsobiť ochorenie botulizmus, vyvolané botulotoxínom, ktorý pôsobí na nervový systém,“ varuje ÚVZ. „Medzi príznaky, ktoré sa obvykle objavujú počas 6 až 72 hodín od konzumácie, patria dvojité alebo rozmazané videnie, sucho v ústach, ťažkosti pri prehĺtaní a rozprávaní a svalová slabosť. V závažných prípadoch sa môžu objaviť aj dýchacie problémy,“ dodal úrad.
Keďže uvedené výrobky si mohli zakúpiť v Českej republike aj spotrebitelia zo Slovenskej republiky, ÚVZ odporúča spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekonzumovali a výrobky zlikvidovali, prípadne ich vrátili späť do miesta predaja. „Pri výskyte zdravotných ťažkostí v dôsledku konzumácie uvedeného výrobku je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc,“ upozornil.
Dodal, že podľa aktuálnych informácií zo systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF uvedený výrobok nebol dodaný do potravinárskych prevádzok v kompetencii úradov verejného zdravotníctva v SR.