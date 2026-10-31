Nový prieskum zároveň ukázal, že každému piatemu respondentovi sa za posledný rok nepodarilo zaplatiť aspoň jeden účet načas.
Až 52 % Slovákov využilo za posledných šesť mesiacov pôžičku alebo kreditnú kartu na zaplatenie účtov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu European Consumer Payment Report (ECPR) 2026.
Rast životných nákladov podľa prieskumu natrvalo zhoršil finančnú situáciu 51 % respondentov. Zároveň 65 % opýtaných uprednostňuje sporenie, aj keď si kvôli nemu musia odopierať veci, ktoré majú radi.
„To, že sú účty zaplatené, ešte neznamená, že ich domácnosti dokážu uhradiť z vlastných príjmov,“ upozornil Martin Musil, výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia.
Každý piaty Slovák meškal s platbou
Za posledný rok 20 % Slovákov nezaplatilo aspoň jeden účet načas. Najčastejším dôvodom bol nedostatok peňazí. Z ľudí, ktorí meškali s viacerými platbami, až 60 % uviedlo, že ide o opakovaný problém.
Prieskum tiež ukázal, že 40 % respondentov, ktorí majú problémy so splácaním dlhov, sa riešeniu svojich záväzkov vyhýba. Dôvodom býva úzkosť či obavy z kontaktovania veriteľa. Finančné problémy zároveň prehlbujú vysoké životné náklady a stagnujúce príjmy.
Prieskum ECPR 2026 realizovala spoločnosť FT Longitude v 20 európskych krajinách na vzorke 20-tisíc spotrebiteľov.