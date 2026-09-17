Ochranný obal Zeme sa po desaťročiach úspešne zotavuje vďaka historickému zákazu freónov.
Zotavovanie ozónovej vrstvy postupuje míľovými krokmi. Podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) sa od roku 2000 ochranný obal Zeme postupne obnovuje a k jeho úplnej regenerácii by malo dôjsť v priebehu niekoľkých najbližších desaťročí. Ide o priamy dôsledok Montrealského protokolu z roku 1987, ktorý celosvetovo zakázal používanie freónov a iných škodlivých chemikálií.
Nad južným pólom dosiahla ozónová diera v minulom roku štvrtú až piatu najmenšiu rozlohu od roku 1992, pričom už druhý rok po sebe bola výrazne plytšia než dlhodobý priemer z rokov 1990 až 2010. Napriek pozitívnemu trendu sa však vyskytujú lokálne výkyvy spôsobené prúdením v atmosfére – v roku 2025 bolo množstvo ozónu podpriemerné vo veľkej časti severnej pologule od Grónska cez Európu až po Japonsko.
Menej mrakov prináša vyššie riziko rakoviny kože
Zotavovanie ozónovej vrstvy automaticky neznamená, že sme pred slnkom v úplnom bezpečiu. WMO upozorňuje, že v niektorých regiónoch, predovšetkým v Európe, vzrástla intenzita nebezpečného UV žiarenia od polovice 90. rokov až o 20 percent. Hlavným dôvodom je najmä úbytok oblačnosti a vyšší počet slnečných dní, čo zvyšuje riziko vznikov rakoviny kože a iných ochorení.
Organizácia zároveň varuje pred poklesom počtu monitorovacích staníc zo 130 na súčasných 110 práve v kritických oblastiach. Odborníci tiež opakovane pripomínajú, že ozónová diera nie je príčinou globálneho otepľovania – ide o dva odlišné problémy, keďže otepľovanie majú na svedomí skleníkové plyny zadržiavajúce teplo, zatiaľ čo ozón nás chráni pred nebezpečným slnečným žiarením.