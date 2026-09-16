Na štvorročné dievčatko zaútočil agresívny kojot.
Neďaleko arizonského Phoenixu v mestečku Surprise sa príjemný rodinný moment v sekunde zmenil na boj o prežitie. Brittany Cardinal vytiahla svoju štvorročnú dcérku von, aby využili veterné počasie na púšťanie šarkana. Pokojnú atmosféru však prerušil dievčenský výkrik, píše 7 News.
Keď sa matka otočila, zbadala divokého kojota, ktorý po malom dievčatku nebezpečne chňapal. Bez zaváhania dcéru schmatla na ruky a snažila sa šelmu odplašiť hlasným krikom. Keď zviera neustúpilo, zoskočila jej šľapka z nohy, ktorú použila ako zbraň a začala do predátora udierať. Pri potýčke však stratila rovnováhu a spadla na zem, čo kojot okamžite využil a zakusol sa jej priamo do tváre, uviedol magazín People.
Hrdinská reakcia matky
Napriek vážnym zraneniam a obrovskému tlaku v oblasti úst sa matke s dieťaťom podarilo vymaniť z dosahu zvieraťa, utiecť do bezpečia domova a privolať záchranárov. Brittany odišla z hrozivého incidentu s viacerými tržnými a bodnými ranami na oboch stranách tváre, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie a stehy. Jej dcérka však vďaka obetavému zásahu vyviazla úplne bez zranení.
Arizonský úrad pre rybolov a voľne žijúcu zver potvrdil, že ide o prvý zaznamenaný útok kojota na človeka v tejto oblasti od konca roka 2023. Ochranári hneď začali s odchytom divokých šeliem v okolí z dôvodu testovania na besnotu, pričom pohotovú reakciu matky označili za príkladný postup pri strete s agresívnym divokým zvieraťom.