Účasť vo volebných komisiách sa finančne vyplatí podstatne viac než v minulosti.
Sedieť vo volebnej komisii počas tohtoročných spojených volieb do orgánov samosprávy obcí a krajov bude pre občanov výrazne finančne atraktívnejšie. Ministerstvo vnútra SR určilo odmeny za výkon funkcie pri voľbách v roku 2026 na základe priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za druhý štvrťrok 2026, ktorá dosiahla sumu 1 707 eur.
Zatiaľ čo pri parlamentných voľbách v roku 2016 dostal člen či zapisovateľ komisie len 31,08 eura, v roku 2026 dosiahne odmena člena okrskovej volebnej komisie až 165,20 eura za deň. Ide o viac než päťnásobný nárast a stúpanie o približne 431 percent, uvádza tnlive.sk.
Výrazný skok oproti minulým voľbám
Rast odmien je viditeľný aj v porovnaní s nedávnymi volebnými rokmi. Počas parlamentných volieb v roku 2020 predstavovala odmena pre člena komisie 50,06 eura, pričom v roku 2023 to bolo 62,20 eura. Tohtoročná suma 165,20 eura tak znamená viac ako dvojnásobok oproti roku 2020 a nárast o 103 eur v porovnaní s poslednými parlamentnými voľbami.
Koľko dostane predseda či zapisovateľ?
Konečná výška odmeny závisí od konkrétnej funkcie aj od toho, či okrsková komisia plní súčasne aj úlohu miestnej volebnej komisie. Ak sa tieto úlohy spájajú, člen dostane spomínaných 165,20 eura, zapisovateľ si prilepší o 206,50 eura a predseda komisie získa až 214,76 eura za deň.
V obciach s viacerými okrskami, kde fungujú samostatné miestne, okresné či krajské komisie, je základná platba stanovená na 82,60 eura pre člena, 103,25 eura pre zapisovateľa a 107,38 eura pre predsedu. Za výrazným skokom odmien stojí nová úprava vo vyhláške a dvojnásobok základnej sadzby pri osobitne vytvorených okrskových komisiách.