Pre hubárov ide o skutočnú delikatesu – má jemne ovocnú príchuť a jej dužina si zachováva chrumkavosť aj po tepelnej úprave.
Hubári v susednej Českej republike sa dočkali oficiálneho potvrdenia nového prírastku v tamojších lesoch. V tesnej blízkosti slovenských hraníc sa definitívne zabýval invazívny druh Aureoboletus projectellus, ktorý pôvodne pochádza z východného pobrežia Spojených štátov, uvádza tn.cz.
Do Európy sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostal spolu s dovážanými sadenicami či drevom borovíc, pričom masívny výskyt doteraz hlásili najmä z poľského pobrežia Baltiku, písal Polsat News. Prvé neoficiálne zmienky z Česka pochádzali z Lužických hôr v Libereckom kraji, kde však nálezca prvé plodnice ihneď skonzumoval, čím skomplikoval včasnú odbornú identifikáciu. Hube vyhovujú predovšetkým piesčité pôdy a ihličnaté borovicové porasty.
Ovocná aróma a chrumkavá dužina
Pre milovníkov hubárčenia ide o mimoriadne atraktívny úlovok. Huba sa vyznačuje špecifickou a veľmi príjemnou chuťou – je mierne kyselkavá s ovocným podtónom a výraznou vôňou. Jej najväčšou prednosťou v kuchyni je fakt, že si jej dužina udržiava chrumkavosť aj po tepelnej úprave, na rozdiel od iných druhovo príbuzných húb, ktoré po uvarení zmäknú.
Poznať ju možno podľa výrazne dlhej nohy (rozmer 5 až 20 cm) a pomerne malého klobúka. Ten v priebehu rastu mení svoje zafarbenie – kým mladé plodnice sú svetlohnedé, so zvyšujúcim sa vekom klobúk nadobúda výrazné červenkasté odtiene.