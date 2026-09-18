Minister Erik Tomáš návrh odôvodňuje aj nedostatkom miest – na Slovensku evidujú približne 14-tisíc nevybavených žiadostí o pobytové sociálne služby.
Koaliční poslanci navrhujú zvýšiť maximálnu kapacitu niektorých zariadení sociálnych služieb zo 40 na 100 ľudí. Zmena by sa týkala zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení pre ľudí napríklad s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou alebo demenciou.
Aby sa zachoval komunitný charakter, klienti by boli rozdelení do samostatných skupín najviac po 20 ľudí. Každá skupina by mala mať oddelené priestory, vlastný personál, spoločenskú miestnosť aj jedáleň. V ostatných typoch zariadení zostane limit 40 klientov.
Minister práce Erik Tomáš zmenu odôvodňuje najmä nedostatkom miest a ekonomickou udržateľnosťou zariadení. Podľa neho je na Slovensku aktuálne 14-tisíc nevybavených žiadostí o pobytové sociálne služby, pričom takmer 9-tisíc ľudí na čakacích zoznamoch nedostáva žiadnu službu. Návrh je súčasťou novely zákona o sociálnych službách, o ktorej rokuje parlament.