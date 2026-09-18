Nehoda prerušila železničnú dopravu vo viacerých úsekoch.
V Bratislave sa dnes napoludnie na železničnom priecestí na Ivanskej ceste smerom na Avion zrazil osobný vlak s autobusom MHD linky 63. Nehoda spôsobila prerušenie železničnej dopravy a priecestie zostalo neprejazdné.
Polícia informovala, že jedna osoba z autobusu utrpela zranenia a na miesto privolali zdravotníkov. ŽSR však vo svojom stanovisku uviedli, že podľa ich dostupných informácií pri udalosti k zraneniu nedošlo.
Vlaky nepremávajú medzi Podunajskými Biskupicami a Bratislavou-Novým Mestom a obmedzenia sa týkajú aj úseku smerom na Bratislavu ÚNS. Polícia okolnosti zrážky vyšetruje, železnice zároveň kontrolujú priecestné zabezpečovacie zariadenie.