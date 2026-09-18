Aliancia zároveň zámerne nehovorí, aký incident by viedol k aktivácii článku 5 o kolektívnej obrane.
Generálny tajomník NATO, Mark Rutte, varuje, že netreba podceňovať kroky, ktoré môže Rusko podniknúť voči Aliancii. Podľa neho Moskva vie, čo by mohlo viesť k aktivácii článku 5 o kolektívnej obrane, NATO však svoje konkrétne „červené čiary“ nezverejňuje.
Rutte zároveň tvrdí, že Vladimir Putin je čoraz zúfalejší z vývoja vojny na Ukrajine. Reagoval aj na ruské vojenské operácie na západe Ukrajiny, ktoré vo štvrtok ovplyvnili prevádzku dvoch poľských letísk.
NATO má pripravené možnosti reakcie
Viaceré európske krajiny v poslednom období pripisujú Rusku sabotáže a hybridné aktivity na svojom území. Moskva tieto obvinenia odmieta.
Podľa Rutteho má NATO k dispozícii možnosti, ako na prípadné hybridné útoky reagovať, ich podoba však nemusí byť verejná ani nevyhnutne založená na odvete. Zároveň zdôraznil, že Aliancia zámerne nehovorí, aký konkrétny incident by spustil článok 5.