V noci na sobotu nebude niekoľko hodín dostupný George a ďalšie elektronické služby, v noci na nedeľu sa obmedzenia dotknú aj debetných kariet a bankomatov.
Slovenská sporiteľňa upozorňuje klientov na víkendové odstávky viacerých služieb. Obmedzenia sa začnú už dnes večer a budú pokračovať počas nocí z 18. na 19. a z 19. na 20. septembra.
V noci na sobotu od 0.00 do 4.00 h nebude fungovať George, Sporopay, Business24 ani viaceré ďalšie elektronické služby. Dočasne nebude možné ani zriaďovať či meniť produkty cez web alebo Georgea.
Výraznejšie obmedzenia prídu v noci zo soboty na nedeľu od 0.00 do 5.00 h. Nedostupné budú debetné karty a bankomaty Slovenskej sporiteľne, pričom obmedzenia sa môžu dotknúť aj platieb cez internet či Google Pay a Apple Pay. Banka preto klientom odporúča vybrať si vopred dostatok hotovosti.