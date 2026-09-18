Muž spadol na elektrifikovanú koľaj a následne ho zasiahol ďalší vlak.
V Chicagu obvinili 15-ročné dievča z vraždy 29-ročného muža, ktorého mala spolu s ďalšími dvoma ľuďmi vytlačiť z idúceho metra, informuje web ABC 7 Chicago.
K incidentu došlo neďaleko stanice 69th Street. Kyle Bickham sa podľa polície dostal vo vlaku do konfliktu s trojicou ľudí, ktorí ho následne mali násilím vytlačiť zo súpravy.
Muž po páde skončil na elektrifikovanej koľaji a následne ho zasiahol ďalší vlak. Zraneniam na mieste podľahol. Polícia 15-ročnú podozrivú zadržala a obvinila z vraždy prvého stupňa. Súd rozhodol, že zostane vo väzbe. Ďalších dvoch ľudí spájaných s prípadom polícia stále hľadá.
Podľa rodiny sa Bickham v čase tragédie vracal z práce domov a ľudí, s ktorými sa dostal do konfliktu, údajne nepoznal.