Americký Pentagon zverejnil v poradí už šiesty balík odtajnených dokumentov a videí o neidentifikovateľných lietajúcich objektoch (UFO/UAP).
Americké ministerstvo obrany (Pentagon) zverejnilo v poradí už šiesty balík spisov venovaných neidentifikovaným anomálnym javom (UAP), známejším pod označením UFO. Celkovo ide o 71 súborov pozostávajúcich z dokumentov, audionahrávok a videí z obdobia rokov 1952 až 2025, píše CBS News.
Najvýznamnejšia časť spisov sa zaoberá tajným vojenským programom AAWSAP, ktorý v rokoch 2008 až 2012 zastrešovala vojenská spravodajská služba DIA. Jeho cieľom bolo skúmať teoretické prelomové technológie budúcnosti do roku 2050 – vrátane konceptov známych skôr zo sci-fi, ako sú warp pohon, červie diery, antigravitácia, záporná hmota či neviditeľnosť.
Stretnutia s objektmi sprevádzali popáleniny a radiačná choroba
Medzi najzávažnejšie dokumenty patrí 38-stranová štúdia z roku 2010, ktorá analyzovala zdravotné následky ľudí vystavených pôsobeniu neznámych pokročilých systémov. Správa opisuje prípad troch inžinierov, ktorí po incidente s anomálnym objektom utrpeli vážne zdravotné komplikácie.
Okrem začervenania kože a vypadávania vlasov sa u nich prejavili príznaky radiačnej choroby a v priebehu nasledujúcich rokov dokonca vývoj zhubných nádorov. Autor štúdie prirovnal ich stav k nehodám pri práci s vysokofrekvenčným žiarením.
Súčasťou odtajnenia je aj 15 videonahrávok. Jedna z nich zachytáva incident z roku 2022 na Blízkom východe, kde vojenské kamery zaznamenali skupinu šiestich malých guľovitých objektov lietajúcich rýchlosťou od 130 do 290 km/h. Objekty sa vyznačovali vysokou manévrovateľnosťou a neustálymi zmenami smeru, pričom incident zostáva neobjasnený.
Historické záznamy zas obsahujú nahrávku dôstojníka Edwarda Ruppelta z roku 1952, ktorý neskôr viedol známy projekt Blue Book. Ruppelt už vtedy priznal, že približne 20 % z prešetrovaných hlásení o UFO od dôveryhodných svedkov bolo úplnou záhadou. Pentagon zároveň zavádza právnu výnimku, ktorá súčasným aj bývalým zamestnancom umožňuje prelomiť dohody o mlčanlivosti a beztrestne odovzdať vláde akékoľvek poznatky o fenoméne UAP.