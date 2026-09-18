Začiatok volieb sprevádzal aj rozsiahly dronový útok smerujúci na moskovskú oblasť.
V Rusku sa dnes začali trojdňové parlamentné voľby, prvé od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Rusi rozhodujú o obsadení 450 kresiel v Štátnej dume, pričom hlasovanie potrvá do nedele.
Začiatok volieb sprevádzal rozsiahly útok dronov smerujúcich na Moskovskú oblasť. Primátor Moskvy Sergej Sobianin uviedol, že od štvrtkového večera do piatkového rána smerovalo k regiónu viac ako 350 dronov. Väčšinu z nich mala ruská protivzdušná obrana zničiť, pričom 64 zachytila pri približovaní sa k Moskve.
Ide o prvé voľby do Štátnej dumy od začiatku vojny na Ukrajine. Hlasovanie o novom zložení dolnej komory ruského parlamentu sa skončí v nedeľu večer.