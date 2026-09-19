Na miesto okamžite vzlietol aj záchranársky vrtuľník, no prítomný lekár mohol konštatovať už len smrť.
Slovák neprežil pád pod Pyšným štítom vo Vysokých Tatrách. Horská záchranná služba (HZS) na webovej stránke informovala, že tragédia sa stala ešte v piatok (18. 9.) v popoludňajších hodinách.
Operačné stredisko tiesňového volania prijalo žiadosť o pomoc pre 24-ročného muža. Turista podľa HZS padal niekoľko metrov v exponovanom teréne pod Pyšným štítom. Oznamovateľ s ním nemal ani vizuálny, ani zvukový kontakt.
Horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry okamžite požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe, ktorá vzala v Starom Smokovci na palubu dvoch záchranárov. Oboch pomocou navijaku vysadili na mieste nešťastia a vrtuľník sa následne vrátil na heliport po ďalšieho záchranára a lekára. „Žiaľ, muž pádom utrpel poranenia nezlučiteľné so životom a lekár mohol konštatovať už iba smrť,“ uviedla HZS.
Jeho telesné pozostatky následne transportovali do Starého Smokovca a odovzdali príslušníkom Policajného zboru.