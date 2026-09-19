Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vydala vážne varovanie pred predajom dovolenkových pobytov prostredníctvom stránky www.novatours.sk.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) uverejnila naliehavé upozornenie pre spotrebiteľov v súvislosti s ponukou dovolenkových pobytov na internetovej doméne www.novatours.sk. Podľa zistení inšpekcie tento portál neoprávnene používal identifikačné údaje reálne existujúcej českej cestovnej agentúry Nov tour s. r. o.
Na nekalé konanie upozornila priamo konateľka dotknutej českej spoločnosti, ktorá zdôraznila, že daný slovenský web neprevádzkuje, nedala súhlas na používanie údajov svojej firmy a zverejnené telefónne čísla či e-mailové adresy s jej podnikaním nijako nesúvisia.
Anonymný vlastník domény
Do rúk SOI sa dostala aj podkladová dokumentácia od klienta, ktorý cez spomínaný web dohadoval kúpu zájazdu. V zaslanom dokumente označenom ako „Zmluva o zájazde“ síce figuruje česká firma ako sprostredkovateľ, avšak úplne v ňom chýba identifikácia cestovnej kancelárie, ktorá mala byť skutočným organizátorom zájazdu.
Inšpekcia preverovaním zistila, že doména novatours.sk bola zaregistrovaná len 2. septembra 2026 na fyzickú osobu, ktorej údaje sú v registri skryté. Hoci pôvodný obsah portálu medzičasom zmizol, závažnosť zistení a hrozba pre spotrebiteľov zostávajú plne v platnosti.
Čo robiť, ak ste poslali peniaze?
Obchodná inšpekcia dôrazne apeluje na všetkých občanov, ktorí cez novatours.sk uzatvorili obchod a uskutočnili akékoľvek platby, aby bezodkladne kontaktovali svoju banku. Zároveň obetiam odporúča starostlivo uchovať všetky dostupné dôkazy – najmä zmluvy, e-mailovú komunikáciu, potvrdenia o úhrade či snímky obrazovky – a so všetkými podkladmi sa obratiť priamo na orgány činné v trestnom konaní.