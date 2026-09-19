Majitelia bytov a domov dostanú novú právomoc: Štát im uľahčí vyškrtnutie cudzích ľudí z trvalého pobytu
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Daniel Zbudila
dnes 19. septembra 2026 o 13:00
Čas čítania 0:44

Majitelia bytov a domov dostanú novú právomoc: Štát im uľahčí vyškrtnutie cudzích ľudí z trvalého pobytu

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Majitelia bytov a domov dostanú novú právomoc: Štát im uľahčí vyškrtnutie cudzích ľudí z trvalého pobytu
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Cieľom je zjednodušiť a zrýchliť vyškrtnutie osôb, ktoré už k adrese nemajú žiadny právny vzťah.

Ministerstvo vnútra pripravuje legislatívnu úpravu, ktorá má chrániť majiteľov domov a bytov pred nechcenými „papierovými“ nájomníkmi. Do medzirezortného pripomienkového konania predložilo novelu zákona o hlásení pobytu, ktorá zavádza jasnú novinku.

Vlastníci či spoluvlastníci budov by po novom mohli oficiálne, na základe písomnej žiadosti, získať od ohlasovne presné informácie o tom, kto má v ich nehnuteľnosti evidovaný trvalý alebo prechodný pobyt.

Takto získané údaje budú obmedzené presne na ten rozsah, ktorý majiteľ potrebuje na promptné podanie návrhu na zrušenie pobytu tým osobám, s ktorými už nemá žiadny právny vzťah.

Menej byrokracie, jasnejšie pravidlá a transparentnosť

Ako vysvetľuje samotný rezort vnútra, doterajšia prax často prinášala nejasnosti a úradnícke prekážky. Cieľom pripravovanej zmeny je zefektívniť celý proces a dať vlastníkom do rúk jasný nástroj, ako si urobiť poriadok vo vlastnom majetku. Nové pravidlá majú zvýšiť transparentnosť a predísť zbytočným konfliktom s ľuďmi, ktorí sú na adrese evidovaní bez reálneho právneho dôvodu – napríklad s bývalými nájomníkmi či partnermi.

 

Okrem samotného rušenia pobytov sa má novela komplexnejšie dotknúť aj samotných podmienok hlásenia, presnejšie definovať informačný systém centrálnej ohlasovne a priniesť aj úpravu týkajúcu sa začiatku trvalého pobytu v prípade osvojených detí.

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Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
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