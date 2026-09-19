Predseda SNS Andrej Danko prišiel s nečakaným vyhlásením.
Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko vyvolal rozruch svojimi najnovšími úvahami o fungovaní štátu a politického systému. V Sobotných dialógoch na STRV vyhlásil, že začína premýšľať nad tým, že by Slovensku stačila len jedna jediná politická strana.
Podľa jeho predstavy by v takomto systéme ľudia v rámci jednej politickej strany súťažili o to, kto má lepšie schopnosti na riadenie štátu. Vyjadrenia šéfa národniarov pritom prichádzajú v čase, kedy sa preferencie SNS v prieskumoch verejnej mienky dlhodobo pohybujú pod päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do parlamentu.
Demokracia podľa neho nie je najlepší nástroj
Danko sa vo svojom vyjadrení otvoreným spôsobom oprel aj do samotného demokratického zriadenia. „Demokraciu od nás požadujú západné štáty, ale demokracia nie je tým najlepším nástrojom,“ uviedol predseda SNS. Spochybňovanie politického plurality a štandardných demokratických princípov zo strany koaličného lídra tak opäť otvára diskusiu o politických víziách národniarov.